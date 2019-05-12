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Наступниця Меркель на посаді очільниці ХДС відмовилася від посади канцлера до виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не планує займати посаду канцлерки до 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Die Welt.

Вибори глави партії відбулися на з’їзді партії, що проходив в Гамбурзі. Раніше Ангела Меркель заявила, що не має наміру знову балотуватися на пост голови партії, а також не збирається знову займати пост канцлера в 2021 році.

“Канцлер і уряд були обрані на весь термін повноважень, і громадяни справедливо очікують, що вони будуть серйозно ставитися до зобов’язань, що випливають з цих виборів. Тому я можу виключити, що я не докладаю зусиль для безглуздих змін”, — розповіла спадкоємиця Меркель журналістам.

Кандидатуру канцлера партія, за її словами, збирається висунути тільки “до кінця осені 2020 року” після прийняття нової програми (термін повноважень Меркель закінчується в 2021 році).

Зараз, зазначила Крамп-Карренбауер, влада в Німеччині готується до виборів в Європарламент, які відбудуться через два тижні. “Усі своєю роботою вносять вклад: і в партії, і в уряді. Зараз ми працюємо разом, щоб досягти найкращого результату і, отже, успішного майбутнього для Європи”, — сказала лідер партії, підкресливши, що це колективні зусилля.

Нагадуємо, наступниця Меркель на посаді очільниці ХДС заявила, що Москва намагається послабити ЄС.

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