Преемница Меркель на посту руководительницы ХДС отказалась от должности канцлера до выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Руководительница немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не планирует занимать должность канцлера до 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
Выборы главы партии состоялись на съезде партии, проходившем в Гамбурге. Ранее Ангела Меркель заявила, что не намерена вновь баллотироваться на пост председателя партии, а также не собирается вновь занимать пост канцлера в 2021 году.
“Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относиться к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я могу исключить, что я не прилагаю усилия для бессмысленных изменений”, — рассказала преемница Меркель журналистам.
Кандидатуру канцлера партия, по ее словам, собирается выдвинуть только “к концу осени 2020 года” после принятия новой программы (срок полномочий Меркель истекает в 2021 году).
Сейчас, отметила Крамп-Карренбауэр, власти в Германии готовятся к выборам в Европарламент, которые состоятся через две недели. “Все своей работой вносят вклад: и в партии, и в правительстве. Сейчас мы работаем вместе, чтобы достичь наилучшего результата и, следовательно, успешного будущего для Европы”, — сказала лидер партии, подчеркнув, что это коллективные усилия.
Напоминаем, преемница Меркель на посту руководительницы ХДС заявила, что Москва пытается ослабить ЕС.