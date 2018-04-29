Меркель, Мэй и Макрон заявили о готовности ЕС и Великобритании защищать торговые интересы

“Они согласились с тем, что США не должны принимать меры в торговой политике, направленных против Европейского союза, а в противном случае ЕС будет готов в рамках международных торговых договоренностей защищать свои интересы”, — говорится в его заявлении.

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В сообщении британского кабинета министров отмечается, что Мэй, Макрон и Меркель подчеркнули жизненно важное значение стальной и алюминиевой промышленности, а также выразили обеспокоенность относительно влияния, которое на нее могут оказывать американские тарифы. “Лидеры пообещали продолжить тесное сотрудничество с остальной частью ЕС и американской администрацией, чтобы полностью снять тарифы США”, — говорится в сообщении британского правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Напомним, в марте 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. США ввели пошлины 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряда стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюза.