Меркель, Мэй и Макрон заявили о готовности ЕС и Великобритании защищать торговые интересы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили, что страны ЕС и Соединенное Королевство будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них. Об этом лидеры европейских государств заявили, комментируя планы Вашингтона ввести торговые пошлины на импорт стали и алюминия, передает УНН со ссылкой Twitter-аккаунт представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
“Они согласились с тем, что США не должны принимать меры в торговой политике, направленных против Европейского союза, а в противном случае ЕС будет готов в рамках международных торговых договоренностей защищать свои интересы”, — говорится в его заявлении.
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В сообщении британского кабинета министров отмечается, что Мэй, Макрон и Меркель подчеркнули жизненно важное значение стальной и алюминиевой промышленности, а также выразили обеспокоенность относительно влияния, которое на нее могут оказывать американские тарифы. “Лидеры пообещали продолжить тесное сотрудничество с остальной частью ЕС и американской администрацией, чтобы полностью снять тарифы США”, — говорится в сообщении британского правительства, опубликованного на сайте кабмина.
Напомним, в марте 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. США ввели пошлины 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряда стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюза.