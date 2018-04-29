Меркель, Мей та Макрон заявили про готовність ЄС та Великої Британії захищати торгові інтереси
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомили, що країни ЄС та Сполучене Королівство будуть готові захищати свої торговельні інтереси, якщо США приймуть заходи, які будуть спрямовані проти них. Про це лідери європейських держав заявили, коментуючи плани Вашингтона ввести торгові мита на імпорт сталі та алюмінію, передає УНН з посиланням Twitter-акаунт представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта.
“Вони погодилися з тим, що США не повинні вживати заходів у торговельній політиці, які спрямовані проти Європейського союзу, а в іншому випадку ЄС буде готовий у рамках міжнародних торгових домовленостей захищати свої інтереси”, — йдеться в його заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США висунули ультиматум для ЄС та Канади у “торговій війни”
У повідомленні британського кабінету міністрів наголошується, що Мей, Макрон і Меркель наголосили на життєво важливому значенні сталевої та алюмінієвої промисловості, а також висловили стурбованість щодо впливу, який на неї можуть чинити американські тарифи. “Лідери пообіцяли продовжити тісну співпрацю з іншою частиною ЄС і американською адміністрацією, щоб повністю зняти тарифи США”, — йдеться в повідомленні британського уряду, опублікованого на сайті кабміну.
Нагадаємо, у березні 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. США ввели мита 23 березня, але надали відстрочку до 1 травня ряду країн: Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, Мексиці, Південній Кореї і державам Євросоюзу.