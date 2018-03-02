Меркель и Трамп обсудили заявление Путина о новом вооружении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом ядерном оружии, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Канцлер Германии и президент США обсудили послание российского президента Федеральному собранию по телефону. В сообщении пресс-службы А.Меркель отметили, что разработки нового оружия ставят под сомнение международный контроль вооружений.
Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия скоро примет на вооружение новейшие ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему противоракетной обороны. В рамках послания президента были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат".
После этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэр прокомментировала, что заявления президента РФ Владимира Путина о разработке и испытания новых видов вооружений вызывают обеспокоенность США.