Меркель і Трамп обговорили заяву Путіна про нове озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп стурбовані через слова президента Росії Володимира Путіна щодо нової ядерної зброї, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
Канцлер Німеччини і президент США обговорили послання російського президента Федеральним зборам по телефону. У повідомленні прес-служби А.Меркель зазначили, що розробки нової зброї ставлять під сумнів міжнародний контроль озброєнь.
Нагадаємо, 1 березня в посланні Федеральним зборам Путін розповів, що Росія скоро прийме на озброєння новітні ядерні ракети, які зможуть долати американську систему протиракетної оборони. В рамках послання президента були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”.
Після цього керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науер прокоментувала, що заяви президента РФ Володимира Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь викликають стурбованість США.