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Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением зон с боевыми действиями - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 93935 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением уязвимых зон, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.

Цитата

"Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением уязвимых зон, где продолжаются боевые действия. В таких зонах Госспецсвязи организовала доступ аварийно-ремонтных бригад операторов к критически важным объектам телекоммуникационной инфраструктуры с целью ее восстановления", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Детали

Как указано, в связи с проведением интенсивных боевых действий осуществлено резервирование и восстановление поврежденных каналов связи в Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. В Харькове восстановлено цифровое телевизионное вещание.

В Сумской области, как отмечается, возобновлена работа экстренных номеров, в частности организована маршрутизация звонков на многоканальный фиксированный номер оперативно-диспетчерской службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

АО “Укртелеком”, как сообщается, сняло ограничения скорости доступа к интернету во всех областях, за исключением Сумской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В Черниговской области провайдером услуги временно не предоставляются из-за повреждения инфраструктуры во время боевых действий. В целом 75% региональных узлов связи Укртелекома работают и предоставляют услуги пользователям.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями продолжают функционировать в режиме управления во время военного положения, которое осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, отметили в ведомстве.

Также указано, что Госспецсвязи через мобильных операторов проводит регулярное информирование граждан Украины, которые вынужденно выехали за границу в связи с вооруженным вторжением России в Украину, о работе дипломатических учреждений нашего государства.

"С целью предоставления населению возможности узнавать новости и общаться со своими родными, по решению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, операторы организовали доступ абонентов к сети "Интернет" в бомбоубежищах", - указали в ведомстве.

Украинские Национальные Новости

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