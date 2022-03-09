У Харкові відновили українське телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Харкові відновили українське телевізійне мовлення, яке було пошкоджено через обстріли російськими окупантами місцевої телевежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язку.
Деталі
Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків.
Крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.
На супутнику
Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
На Youtube
Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).
На ОТТ-сервісах
На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
У "Дії"
Для цього потрібно оновити застосунок.
Також слухати українське радіомовлення можна через інтернет-радіо: radioplayer.ua.
Нагадаємо
У Харкові 6 березня російські окупанти обстрілами пошкодили телевізійну вежу.