В Харькове восстановили украинское телевидение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание, которое было повреждено из-за обстрелов российскими оккупантами местной телебашни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
Детали
Сейчас харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков.
Кроме эфирного вещания, получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.
На спутнике
Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
На Youtube
Большинство украинских каналов имеют собственные каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на сайте на Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео разрешение ниже (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).
На ОТТ-сервисах
На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на сайте любимой платформы.
В "Дии"
Для этого нужно обновить приложение.
Также слушать украинское радиовещание можно через интернет-радио: radioplayer.ua.
Напомним
В Харькове 6 марта российские оккупанты обстрелами повредили телевизионную башню.