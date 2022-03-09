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Актуальное
В Харькове восстановили украинское телевидение

В Харькове восстановили украинское телевидение

Киев • УНН

 • 169571 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание, которое было повреждено из-за обстрелов российскими оккупантами местной телебашни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

Сейчас харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков.

Кроме эфирного вещания, получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

На спутнике

Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

На Youtube

Большинство украинских каналов имеют собственные каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на сайте на Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео разрешение ниже (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на сайте любимой платформы.

В "Дии"

Для этого нужно обновить приложение.

Также слушать украинское радиовещание можно через интернет-радио: radioplayer.ua.

Напомним

В Харькове 6 марта российские оккупанты обстрелами повредили телевизионную башню.

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