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Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком зон з бойовими діями - Держспецзв'язку

Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком зон з бойовими діями - Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 93937 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком вразливих зон, де тривають бойові дії. Про це повідомили у Держспецзв'язку, пише УНН.

Цитата

"Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком вразливих зон, де тривають бойові дії. У таких зонах Держспецзвʼязку організувала доступ аварійно-ремонтних бригад операторів до критично важливих обʼєктів телекомунікаційної інфраструктури з метою її відновлення", - йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

Деталі

Як вказано, у звʼязку із проведенням інтенсивних бойових дій здійснено резервування та відновлення пошкоджених каналів звʼязку в Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. У Харкові відновлено цифрове телевізійне мовлення.

У Сумській області, як зазначається, відновлено роботу екстрених номерів, зокрема організовано маршрутизацію дзвінків на багатоканальний фіксований номер оперативно-диспетчерської служби Державної служби надзвичайних ситуацій України.

АТ “Укртелеком”, як повідомляється, зняло обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, за винятком Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. У Чернігівській області провайдером послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій. Загалом 75% регіональних вузлів звʼязку Укртелекому працюють та надають послуги користувачам.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами продовжують функціонувати у режимі управління під час воєнного стану, яке здійснює Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України, зазначили у відомстві.

Також вказано, що Держспецзвʼязку через мобільних операторів проводить регулярне інформування громадян України, які вимушено виїхали за кордон у звʼязку із збройним вторгненням Росії в Україну, про роботу дипломатичних установ нашої держави.

"З метою надання населенню можливості дізнаватися новини і спілкуватися зі своїми рідними, за рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, оператори організували доступ абонентів до мережі "Інтернет" у бомбосховищах", - вказали у відомстві.

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