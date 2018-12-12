Сетевым аптекам не свойственна социальная ответственность - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лишь 9% украинских аптек участвуют в правительственной программе "Доступные лекарства". И хотя подавляющее большинство аптечных учреждений декларируют себя как социально ответственный бизнес, по факту, они таковыми не являются. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов.
"По последним данным - по состоянию на 1 января 2018 года - в Украине действует 21 тыс. 100 аптек. По данным Минздрава, участие в правительственной программе "Доступные лекарства" берут 8,6 тыс. аптек. Впрочем, это неправда. По нашим данным, которые являются достоверными, таких аптек не более 2 тыс. Остальные - заявили, но так и не присоединились к действию правительственной программы", - сказал Климов.
Речь идет, в первую очередь, о сетевых аптеках, продолжил эксперт. Им не свойственно понятие "социальной ответственности", говорит Климов.
"Не всем, но подавляющему большинству точно", - подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сетевые аптеки признали, что "зарабатывают" на маркетинговых бонусах
Давить на бизнес, чтобы он начал решать социальные проблемы украинцев, нельзя. Но можно заставить аптеки работать качественно, считает эксперт.
"Это можно сделать путем принятия законопроекта № 8591. Документ имеет четко выраженную направленность на пациента. В нем прописаны четкие квалификационные требования к владельцу аптеки и к персоналу.
Потому что аптека - это место, где человек должен получать качественные фармацевтические услуги. Фармацевт - это часть команды системы охраны здоровья, который отвечает за жизнь и здоровье пациента на уровне с врачом. Но об этом почему-то в последнее время забыли", - подчеркнул Климов.
Как писал УНН, законопроект № 8591 выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.
Против законопроекта выступили сетевики, а мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.
Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.