Сетевым аптекам не свойственна социальная ответственность - эксперт

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лишь 9% украинских аптек участвуют в правительственной программе "Доступные лекарства". И хотя подавляющее большинство аптечных учреждений декларируют себя как социально ответственный бизнес, по факту, они таковыми не являются. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов.