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Сетевым аптекам не свойственна социальная ответственность - эксперт

Киев • УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лишь 9% украинских аптек участвуют в правительственной программе "Доступные лекарства". И хотя подавляющее большинство аптечных учреждений декларируют себя как социально ответственный бизнес, по факту, они таковыми не являются. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов.

Сетевым аптекам не свойственна социальная ответственность - эксперт

"По последним данным - по состоянию на 1 января 2018 года - в Украине действует 21 тыс. 100 аптек. По данным Минздрава, участие в правительственной программе "Доступные лекарства" берут 8,6 тыс. аптек. Впрочем, это неправда. По нашим данным, которые являются достоверными, таких аптек не более 2 тыс. Остальные - заявили, но так и не присоединились к действию правительственной программы", - сказал Климов.

Речь идет, в первую очередь, о сетевых аптеках, продолжил эксперт. Им не свойственно понятие "социальной ответственности", говорит Климов.

"Не всем, но подавляющему большинству точно", - подчеркнул он.

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Давить на бизнес, чтобы он начал решать социальные проблемы украинцев, нельзя. Но можно заставить аптеки работать качественно, считает эксперт.

"Это можно сделать путем принятия законопроекта № 8591. Документ имеет четко выраженную направленность на пациента. В нем прописаны четкие квалификационные требования к владельцу аптеки и к персоналу.

Потому что аптека - это место, где человек должен получать качественные фармацевтические услуги. Фармацевт - это часть команды системы охраны здоровья, который отвечает за жизнь и здоровье пациента на уровне с врачом. Но об этом почему-то в последнее время забыли", - подчеркнул Климов.

Как писал УНН, законопроект № 8591 выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики, а мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.

Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.

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