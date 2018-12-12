Мережевим аптекам не властива соціальна відповідальність - експерт

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лише 9% українських аптек беруть участь в урядовій програмі "Доступні ліки". І хоча переважна більшість аптечних установ декларують себе як соціально відповідальний бізнес, по факту, вони такими не є. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов.