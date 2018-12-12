Мережевим аптекам не властива соціальна відповідальність - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лише 9% українських аптек беруть участь в урядовій програмі "Доступні ліки". І хоча переважна більшість аптечних установ декларують себе як соціально відповідальний бізнес, по факту, вони такими не є. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов.
“За останніми даними — станом на 1 січня 2018 року — в Україні діє 21 тис. 100 аптек. За даними МОЗ, участь в урядовій програмі „Доступні ліки“ беруть 8,6 тис. аптек. Втім, це неправда. За нашими даними, які є достовірними, таких аптек не більше 2 тис. Решта — заявили, але так і не долучились до дії урядової програми”, — сказав Клімов.
Йдеться, в першу чергу, про мережеві аптеки, продовжив експерт. Їм не властиве поняття “соціальної відповідальності”, каже Клімов.
“Не всім, але переважній більшості точно”, — підкреслив він.
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Тиснути на бізнес, аби він почав вирішувати соціальні проблеми українців, не можна. Але можна змусити аптеки працювати якісно, вважає експерт.
“Це можна зробити шляхом прийняття законопроекту № 8591. Документ має чітко виражену направленість на пацієнта. У ньому прописані чіткі кваліфікаційні вимоги до власника аптеки та до персоналу.
Бо аптека — це місце, де людина повинна отримувати якісні фармацевтичні послуги. Фармацевт — це частина команди системи охорони, який відповідає за життя та здоров’я пацієнта на рівні із лікарем. Але про це, чомусь, останнім часом забули”, — наголосив Клімов.
Як писав УНН, законопроект № 8591 висуває вимогу про обов’язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.
Проти законопроекту виступили мережевики, а дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.
Сьогодні “аптечний закон” перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.