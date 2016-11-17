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15 марта, 19:03 • 109852 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151561 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128280 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121482 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107427 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102745 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97957 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сеть АЗС "Амик" повысила цены на топливо и дизтопливо на 10 коп. - мониторинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС, по состоянию на 17 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а дизтопливо - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,46 грн за литр, А-95 + - 24,82 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 20,62 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,69 грн за литр, А-95 - 22,16, А-95 + - 22,44 грн за литр и дизтоплива - 19,57 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,50 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,25 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,85 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к удорожанию - до 70 коп. на литре.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.

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