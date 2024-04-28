Mercedes-Benz заявил, что Министерство юстиции США прекратило расследование скандала с дизельными выбросами

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщил, что Министерство юстиции США завершило расследование скандала с выбросами дизельного топлива, и компании больше не выдвигают обвинения, сообщает агентство Reuters передает УНН.

Детали

Мерседес-Бенц полностью сотрудничал с Министерством юстиции. С решением Министерства юстиции мы делаем еще один важный шаг к юридической определенности в связи с различными судебными процессами в отношении дизельных двигателей заявила Рената Юнго Брюнгер, член правления по вопросам целостности, управления и устойчивого развития в Mercedes, в заявлении, направленном по электронной почте.

Контекст

В 2016 году Министерство юстиции США призвало Mercedes-Benz провести внутреннее расследование возможных манипуляций по выбросам в дизельных автомобилях.

Автопроизводителя обвинили в том, что он обманывал потребителей ложными сведениями о своих автомобилях BlueTEC, которые он позиционировал как "самый чистый и современный дизельный двигатель в мире".

Рада одобрила изменение порядка осуществления торговли подержанными автомобилями: о чем идет речь