Mercedes-Benz заявив, що Міністерство юстиції США припинило розслідування скандалу з дизельними викидами
Київ • УНН
Mercedes-Benz повідомляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів, не висунувши звинувачень проти компанії.
Німецький виробник автомобілів Mercedes-Benz повідомив, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельного палива, і компанії більше не висувають звинувачення, повідомляє агентство Reuters передає УНН.
Деталі
Мерседес-Бенц повністю співпрацював з Міністерством юстиції. З рішенням Міністерства юстиції ми робимо ще один важливий крок до юридичної визначеності у зв’язку з різними судовими процесами щодо дизельних двигунів
Контекст
У 2016 році Міністерство юстиції США закликало Mercedes-Benz провести внутрішнє розслідування можливих маніпуляцій щодо викидів у дизельних автомобілях.
Автовиробника звинуватили в тому, що він обманював споживачів неправдивими відомостями про свої автомобілі BlueTEC, які він позиціонував як "найчистіший і найсучасніший дизельний двигун у світі".
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