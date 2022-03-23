Мэр окруженного оккупантами Мариуполя покинул город, но постоянно на связи - глава Донецкой ОВА

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“В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь, и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложная, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко”, - рассказал Кириленко.

Детали

Он также обратил внимание, что российские войска от начала четко и цинично сработали по Мариуполю - они в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо и электроснабжения, а также связь. Поэтому властям города пришлось уехать из города, чтобы иметь возможность работать над спасением людей.

“Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное для единого результата - чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильно в Российскую Федерацию”, - резюмировал Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут ставить препятствия для функционирования органов местного самоуправления.

"Есть четкое указание, как им действовать в случае запугивания врагом, или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель - результат. Единый общий результат - наша победа", - заявил Кириленко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Мариуполь с авиации, кораблей и реактивной артиллерии. Украинские военные героически защищают город.