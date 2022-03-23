Мер оточеного окупантами Маріуполя покинув місто, але постійно на зв’язку – голова Донецької ОВА

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“У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося знаходитися у іншому місці. Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовжуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченко”, - розповів Кириленко.

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Він також звернув увагу, що російські війська від початку чітко і цинічно спрацювали по Маріуполю – вони в першу чергу завдали ударів по критичній інфраструктурі міста, зруйнувавши тепло-, водо та електропостачання, а також зв’язок. Тому владі міста довелося виїхати з міста, щоб мати змогу працювати над порятунком людей.

“Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні, і їх не вивозили насильно до російської федерації”, - резюмував Кириленко.

Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевих влад у разі можливої окупації чи інших подій, які можуть ставити перешкоди для функціонування органів місцевого самоврядування.

"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом, або окупації. Вони отримають безпосередньо від мене алгоритм що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат. Єдиний спільний результат – наша перемога", - заявив Кириленко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Маріуполь з авіації, кораблів та реактивної артилерії. Українські військові героїчно боронять місто.