Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки в США

"Это правда, я снимаю свою кандидатуру на пост президента. Но наша борьба от имени работающих людей далеко не закончена", - написал мэр американского мегаполиса.

Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка и остается предан принципам Демократической партии и ее прогрессивным идеям.

Напомним, Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину.