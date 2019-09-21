Мер Нью-Йорка вийшов з президентських перегонів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив про завершення своєї президентської кампанії в демократичному таборі на виборах 2020 року, пообіцявши й надалі залишатися в політичній боротьбі. Про це він заявив на офіційній Тwitter-сторінці, повідомляє УНН.
"Це правда, я знімаю свою кандидатуру на пост президента. Але наша боротьба від імені працюючих людей далеко не закінчена", - написав мер американського мегаполіса.
Він також запевнив, що продовжить роботу на посаді очільника Нью-Йорка і залишається відданий принципам Демократичної партії та її прогресивним ідеям.
Нагадаємо, Конгрес США провів закриті слухання стосовно тиску Трампа на Україну.