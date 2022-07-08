Мэр Мелитополя: оккупанты оставили без газа население Пологовского, Мелитопольского и Васильевского районов

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"Именно российские военные обстрелами повредили магистральный газопровод. Более того - проигнорировали наши неоднократные предложения установить режим тишины для его ремонта. Как результат - ремонтная бригада попала под обстрел. Это дает основания полагать, что оккупанты намеренно лишили газа целый регион. Ведь теперь для его запуска нужно личное присутствие хозяев домов и квартир, и заброшенное жилье рискует быть "национализированным", - отметил он.

Федоров также подчеркнул, что без газа невозможно выпекать хлеб.

"За средства местного бюджета мы готовы на время ремонта газопровода обеспечить мелитопольцев хлебом. Но доставить его оккупанты также не дают, отказывая в организации "зеленого" гуманитарного коридора. Имеем дело с настоящим геноцидом. Но не перестанем бороться!", - добавил мэр.

Напомним

Возле Мелитополя Запорожской области благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.