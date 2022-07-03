Біля Мелітополя зійшов з рейок російський бронепоїзд з боєприпасами – мер

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"Вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок біля Мелітополя та лежить там перекинутий", - написав Федоров.

За його словами, наразі окупанти намагаються зробити провокації, що нібито обстріляли мирні райони, постраждали цивільні, зруйновано міську інфраструктуру.

"Цього не було!" – наголосив Федоров.

Доповнення

Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по російській військовій базі у Мелітополі.