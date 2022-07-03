Возле Мелитополя сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Возле Мелитополя Запорожской области благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
"Вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов возле Мелитополя и лежит там перевернутый", - написал Федоров.
По его словам, сейчас оккупанты пытаются совершить провокации, что якобы обстреляли мирные районы, пострадали гражданские, разрушена городская инфраструктура.
"Этого не было!" – подчеркнул Федоров.
Дополнение
Федоров сообщал, что ВСУ нанесли более 30 ударов по российской военной базе в Мелитополе.