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Возле Мелитополя сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами – мэр

Киев • УНН

 • 212618 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Возле Мелитополя Запорожской области благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов возле Мелитополя и лежит там перевернутый", - написал Федоров.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются совершить провокации, что якобы обстреляли мирные районы, пострадали гражданские, разрушена городская инфраструктура.

"Этого не было!" – подчеркнул Федоров.

Дополнение

Федоров сообщал, что ВСУ нанесли более 30 ударов по российской военной базе в Мелитополе.

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