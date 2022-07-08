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Мер Мелітополя: окупанти залишили без газу населення Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів

Мер Мелітополя: окупанти залишили без газу населення Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів

Київ • УНН

 • 93809 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Рашисти продовжують знущатись над мешканцями тимчасово окупованих територій. На цей раз російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Саме російські військові обстрілами пошкодили магістральний газопровід. Більше того - проігнорували наші неодноразові пропозиції встановити режим тиші для його ремонту. Як результат - ремонтна бригада потрапила під обстріл. Це дає підстави вважати, що окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон. Адже тепер для його запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І покинуте житло ризикує бути "націоналізованим", - зазначив він.

Федоров також наголосив, що без газу неможливо випікати хліб.

"За кошти місцевого бюджету ми готові на час ремонту газопроводу забезпечити мелітопольців хлібом. Але доставити його окупанти також не дають, відмовляючи в організації "зеленого" гуманітарного коридору. Маємо справу зі справжнім геноцидом. Але не перестанемо боротись!", - додав мер.

Нагадаємо 

Біля Мелітополя Запорізької області завдяки силам спротиву зійшов з рейок російський бронепоїзд з боєприпасами.

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