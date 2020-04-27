Мэр Ивано-Франковска призывает правительство ослабить карантинные меры для сохранения бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отчитался о положительной динамике борьбы с коронавирусом и призвал правительство пересмотреть карантин, чтобы сохранить средний и малый бизнес. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
“Хочу начать с некоторого позитива. Существенно улучшилась оперативность проведения ПЦР-диагностики. Хотя, всегда хочется лучшего и совершенствовать оперативность еще есть куда. На данный момент, на результаты ждет 138 пациентов. Это меньше, чем обычно”, — подчеркнул Марцинкив.
Также он отметил, что в целом 83 франковца госпитализированы в областную инфекционную больницу, в городские стационары с подозрением — 244 человека, в детской больнице — 3, Областном фтизиопульмонологическом центре — 32. За выходные один пациент умер. Всего не подтвердился диагноз в 492 человек, а 195 горожан получили положительный результат. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев.
“В целом, мы видим, что пока тенденция внушает надежды. И считаю, что меры правительства следует пересмотреть. Стоит позволить работать магазинчикам и продуктовыми рынкам. Конечно, с соблюдением всех необходимых требований. Ведь это поможет сохранить средний и малый бизнес”, — добавил Марцинкив.
Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.