Мер Івано-Франківська закликає уряд послабити карантинні заходи для збереження бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував про позитивну динаміку боротьби з коронавірусом та закликав уряд переглянути карантинні обмеження, аби зберегти середній та малий бізнес. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“Хочу почати з деякого позитиву. Суттєво покращилася оперативність проведення ПЛР-діагностики. Хоча, завжди хочеться кращого і вдосконалювати оперативність ще є куди. На разі, на результати чекає 138 пацієнтів. Це менше, аніж зазвичай”, — наголосив Марцінків.
Також він зазначив, що загалом 83 франківця госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, до міських стаціонарів з підозрою — 244 людини, у дитячій лікарні — 3, Обласному фтизіопульмонологічному центрі — 32. За вихідні один пацієнт помер. Всього не підтвердився діагноз у 492 людей, а 195 містян отримали позитивний результат. За останню добу в області підтвердили 30 випадків.
“Загалом, бачимо, що поки тенденція вселяє надії. І вважаю, що заходи уряду слід переглянути. Варто дозволити працювати магазинчикам і продуктовими ринкам. Звісно, з дотриманням всіх необхідних вимог. Адже це допоможе зберегти середній і малий бізнес”, — додав Марцінків.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, , з них 220 летальних.