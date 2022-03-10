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Мэр Энергодара рассказал о деталях завтрашней эвакуации

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра, 11 марта, будет сформирован зеленый коридор для граждан на собственных автомобилях для эвакуации из Энергодара. Сбор всех желающих на выезд состоится в 8:00 на улице Курчатова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.

Цитата

“Итак, после всех согласований детализируем информацию для тех, кто намерен уехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста, которые привезли в Энергодар гуманитарный груз. Будет сформирован зеленый коридор для граждан на собственных автомобилях. Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8.00 !!! На улице Курчатова, возле "красного" дома”, - написал Орлов.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо позаботиться заранее о маркировке своих авто красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла).

“Возьмите документы, личные вещи и минимальный запас воды и продуктов. Зарядите мобильные устройства и павербанки”, - отметил мэр.

Что было раньше

Дмитрий Орлов сообщал ранее, что сегодняшнюю эвакуацию из Энергодара личным транспортом перенесли на завтра, 11 марта.

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