Мэр Энергодара рассказал о деталях завтрашней эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра, 11 марта, будет сформирован зеленый коридор для граждан на собственных автомобилях для эвакуации из Энергодара. Сбор всех желающих на выезд состоится в 8:00 на улице Курчатова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.
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“Итак, после всех согласований детализируем информацию для тех, кто намерен уехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста, которые привезли в Энергодар гуманитарный груз. Будет сформирован зеленый коридор для граждан на собственных автомобилях. Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8.00 !!! На улице Курчатова, возле "красного" дома”, - написал Орлов.
Детали
Он подчеркнул, что необходимо позаботиться заранее о маркировке своих авто красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла).
“Возьмите документы, личные вещи и минимальный запас воды и продуктов. Зарядите мобильные устройства и павербанки”, - отметил мэр.
Что было раньше
Дмитрий Орлов сообщал ранее, что сегодняшнюю эвакуацию из Энергодара личным транспортом перенесли на завтра, 11 марта.