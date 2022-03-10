Мер Енергодару розповів про деталі завтрашньої евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Завтра, 11 березня буде сформовано зелений коридор для громадян на власних автомобілях для евакуації з Енергодару. Збір всіх бажаючих на виїзд відбудеться о 8:00 на вулиці Курчатова. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
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“Отже, після всіх узгоджень деталізуємо інформацію для тих, хто має намір виїхати з міста завтра услід за порожніми фурами Червоного Хреста, які привезли в Енергодар гуманітарний вантаж. Буде сформовано зелений коридор для громадян на власних автомобілях. Збір всіх бажаючих на виїзд відбудеться 11 березня, о 8.00 !!! на вулиці Курчатова, біля "червоного" будинку”, - написав Орлов.
Деталі
Він наголосив, що необхідно подбати заздалегідь про маркування своїх авто червоним хрестом (у правому верхньому куті лобового скла).
“Візьміть документи, особисті речі та мінімальний запас води і продуктів. Зарядіть мобільні пристрої та павербанки”, - зазначив мер.
Що було раніше
Дмитро Орлов повідомляв раніше, що сьогоднішню евакуацію з Енергодара особистим транспортом перенесли на завтра, 11 березня.