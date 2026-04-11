"Меня это не беспокоит" - Трамп прокомментировал заявление своей жены относительно Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о желании первой леди Мелании Трамп выступить с заявлением относительно Джеффри Эпштейна, но он не знал, что она скажет. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Меня это не беспокоит. Я не знал, что именно она скажет, но знал, что она собирается выступить с заявлением - сказал Трамп.

Президент добавил, что его жена уже длительное время переживала из-за освещения ее в прессе и слухов, которые связывали ее с Эпштейном. Как пояснил Трамп, ее особенно огорчала одна из версий, согласно которой именно Эпштейн познакомил ее с Трампом.

Она считает это очень оскорбительным. И я сказал: "Если ты хочешь это сделать, ты можешь это сделать". Я сказал, что если она хочет это сделать - я не рекомендовал этого, но сказал, что оставлю это на ее усмотрение, сказал: "Если ты хочешь это сделать" - добавил президент США.

Он добавил: "Она не познакомилась со мной через Джеффри Эпштейна. И я мог понять ее чувства. Но я сказал: "Если хочешь это сделать, делай".

Он не сказал, когда именно у него состоялся этот разговор с первой леди, но отметил, что "это не был большой разговор". Я бы сказал, что он длился около двух минут. У меня не было никаких проблем. Я считал, что она на самом деле хорошо справилась - говорится в заявлении Трампа.

Как пишет издание со ссылкой на источники, комментарии первой леди стали неожиданностью для многих других сотрудников Белого дома. Не было понятно, почему она выбрала именно этот момент, чтобы говорить об Эпштейне. В отсутствие каких-либо объяснений, начали распространяться вопросы и лихорадочные теории заговора.

Жена президента США Мелания Трамп заявила, что не имела тесных отношений с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Заявление прозвучало на фоне публикаций и обсуждений в медиа относительно ее возможных контактов с ним.