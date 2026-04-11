Эксклюзив
05:00 • 10183 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15 • 15035 просмотра
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 21740 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 32074 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50 • 28236 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10 апреля, 10:35 • 31448 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 45852 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
10 апреля, 08:57 • 21253 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будет
10 апреля, 08:34 • 18501 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - детали
10 апреля, 08:02 • 11925 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
"Меня это не беспокоит" - Трамп прокомментировал заявление своей жены относительно Эпштейна

Президент США знал о намерении жены Мелании опровергнуть слухи о знакомстве через Эпштейна. Сама же Первая леди США назвала версию о посредничестве преступника оскорбительной.

"Меня это не беспокоит" - Трамп прокомментировал заявление своей жены относительно Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о желании первой леди Мелании Трамп выступить с заявлением относительно Джеффри Эпштейна, но он не знал, что она скажет. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Меня это не беспокоит. Я не знал, что именно она скажет, но знал, что она собирается выступить с заявлением

 - сказал Трамп.

Президент добавил, что его жена уже длительное время переживала из-за освещения ее в прессе и слухов, которые связывали ее с Эпштейном. Как пояснил Трамп, ее особенно огорчала одна из версий, согласно которой именно Эпштейн познакомил ее с Трампом.

Она считает это очень оскорбительным. И я сказал: "Если ты хочешь это сделать, ты можешь это сделать". Я сказал, что если она хочет это сделать - я не рекомендовал этого, но сказал, что оставлю это на ее усмотрение, сказал: "Если ты хочешь это сделать"

- добавил президент США.

Он добавил: "Она не познакомилась со мной через Джеффри Эпштейна. И я мог понять ее чувства. Но я сказал: "Если хочешь это сделать, делай".

Он не сказал, когда именно у него состоялся этот разговор с первой леди, но отметил, что "это не был большой разговор". Я бы сказал, что он длился около двух минут. У меня не было никаких проблем. Я считал, что она на самом деле хорошо справилась

 - говорится в заявлении Трампа.

Как пишет издание со ссылкой на источники, комментарии первой леди стали неожиданностью для многих других сотрудников Белого дома. Не было понятно, почему она выбрала именно этот момент, чтобы говорить об Эпштейне. В отсутствие каких-либо объяснений, начали распространяться вопросы и лихорадочные теории заговора.

Напомним

Жена президента США Мелания Трамп заявила, что не имела тесных отношений с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Заявление прозвучало на фоне публикаций и обсуждений в медиа относительно ее возможных контактов с ним.

Павел Башинский

