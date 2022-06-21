"Мне нужны союзники": Зеленский призвал лучших креативщиков мира говорить об Украине

Цитата

«Именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится эта война. Для этого мне нужны союзники. Нам нужны такие люди, как вы. Вы – лучшие креативщики мира, вы всегда находитесь на острие событий. «Флаг беженцев» или «Смелая девочка», «Айс бакет челенж» или «Реки света» - вы каждый раз находите слова и образы, чтобы добраться до глубин человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которые в противном случае не замечали бы. Конечно, я уверен, что вы еще многое сделаете, чтобы увековечить украинскую смелость», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что кампании и работа участников мероприятия сделают легенду из украинской борьбы за свободу.

«Мы ведь боремся за свободу не только для себя – мы боремся за свободу всего демократического мира, всех, кто даже представить себе не может, какие масштабы тирании и цензуры существуют в россии», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что участники международного фестиваля «Каннские львы» могут просто применяя свои профессиональные качества принести мир в Европу.

«Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем сила ядерного государства, которое застряло в прошлом. Говорите об Украине. Не давайте миру переключиться на что-нибудь другое! Мир должен помнить, что Украина борется за свободу, и что эта борьба должна завершиться победой как можно быстрее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней», - сказал Зеленский.

Справочно

Международный фестиваль творчества Cannes Lions – это глобальное событие для тех, кто работает в творческих коммуникациях, рекламе и смежных областях. Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества. Фестиваль считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире. "Каннские львы" – наиболее желанная и уважаемая награда в мировой рекламной и творческой индустрии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в TIME100 Gala обращался к мировым лидерам нашего времени – Илону Маску, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джозефу Байдену – с призывом использовать весь влияние, чтобы закончить войну, начатую россией.