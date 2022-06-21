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"Мені потрібні союзники": Зеленський закликав кращих креативників світу говорити про Україну

"Мені потрібні союзники": Зеленський закликав кращих креативників світу говорити про Україну

Київ • УНН

 • 123918 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного фестивалю «Каннські леви» закликав їх стати союзниками Києва у війні проти рф та говорити про Україну, адже переконаний, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, передає УНН.

Цитата

«Саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви. Ви – найкращі креативники світу, ви завжди перебуваєте на вістрі подій. «Прапор біженців» чи «Смілива дівчинка», «Айс бакет челенж» чи «Ріки світла» - ви щоразу знаходите слова та óбрази, щоб дістатися глибин людської душі та змусити людей говорити про проблеми, яких в іншому разі не помічали б. Звичайно, я впевнений, що ви ще багато зробите, щоб увічнити українську сміливість», - сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що кампанії та робота учасників заходу зроблять легенду з української боротьби за свободу.

«Адже ми боремося за свободу не тільки для себе – ми боремося за свободу всього демократичного світу, усіх, хто навіть уявити собі не може, які масштаби тиранії й цензури існують в росії», - зазначив Президент.

Він наголосив, що учасники міжнародного фестивалю «Каннські леви» можуть просто застосовуючи свої професійні якості принести мир у Європу.

«Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, яка застрягла в минулому. Говоріть про Україну. Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу, і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів», - сказав Зеленський.

Довідково

Міжнародний фестиваль творчості Cannes Lions – це глобальна подія для тих, хто працює в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях. Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі. "Канські леви" – найбільш бажана та шанована нагорода у світовій рекламній та творчій індустрії.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час участі у TIME100 Gala звертався до світових лідерів нашого часу – Ілона Маска, премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президента США Джозефа Байдена – із закликом використати весь вплив, щоб закінчити війну, яку розпочала росія.

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