Менеджеры "Киевгорстроя" получили международные сертификаты по корпоративному управлению

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102395 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104367 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91203 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103782 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102033 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Менеджеры "Киевгорстроя" получили международные сертификаты по корпоративному управлению

Менеджеры "Киевгорстроя" получили международные сертификаты по корпоративному управлению

Киев  •  УНН

 • 12667 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вице-президент "Киевгорстрой" Андрей Джигиль и директор Департамента по управлению имуществом и активами Юрий Катриченко прошли специализированную учебную программу по подготовке корпоративных директоров, что подтверждается соответствующими сертификатами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Программа, которую реализует Профессиональная Ассоциация корпоративного управления, основанная ведущими международными и отечественными организациями среди которых IFC - член Группы Всемирного банка - крупнейший глобальный институт развития, фокусирующий свою деятельность на частном секторе; Центр международного частного предпринимательства (CIPE) - один из четырех ключевых институтов Национального фонда поддержки демократии Торговой палаты США; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины; Фонд государственного имущества Украины и др.

"Это первая в Украине программа под эгидой крупных международных финансовых компаний и Британского посольства с целью подготовки руководителей по корпоративному управлению для крупных компаний - государственных и частных, то есть, независимо от формы собственности. Украине сегодня нужны руководители, которые имеют большой профессиональный опыт, знают современные приемы корпоративного управления для того, чтобы сделать отечественные компании максимально открытыми, прозрачными. Западный инвестор, который заходит в Украину, может инвестировать только в открытую компанию, прозрачность должны обеспечить Наблюдательные советы и Правления таких компаний, а они в свою очередь, должны быть укомплектованы, подготовленными профессиональными кадрами, которые понимают все современные тенденции корпоративного управления. Именно современные, здесь рассматривается только европейская и американская практики", - пояснил Андрей Джигиль.

Учебная программа дает понимание тенденций развития корпоративного управления в мире, умение применять на практике инструменты корпоративного управления, оценивать его качество, формировать стратегию компании, анализировать финансовую отчетность, финансовые показатели, оценивать финансовое состояние компании, понимать и применять принципы финансового планирования, оценки инвестиционных проектов, формировать требования к системам управления рисками, внутреннего контроля и аудита. Также акцентирует внимание будущих корпоративных директоров на понимании важности формирования политики компании в области этики, лидерства, управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.

"В предыдущей редакции Закона Украины "Об акционерных обществах" Наблюдательные советы формировались исключительно из акционеров компании. Однако в 2016 году вступили в действие Законы Украины, согласно которым является обязательным введение Набсоветов в государственных компаниях, избрание в состав Наблюдательных советов различных учреждений - банков, общественных и государственных компаний - независимых директоров, а также создание комитетов Наблюдательных советов по вопросам аудита, назначениям и вознаграждениям. Это позволяет привлекать к управлению обществами высококвалифицированных топ-менеджеров, которые могут делиться приобретенными знаниями, предлагать действенные инструменты для решения тех или иных задач, которые стоят перед компанией, но при этом не быть подчиненным никому. Такие шаги способствуют появлению в Украине профессионалов, которые будут выполнять функции независимых членов наблюдательных советов акционерных обществ", - отметил Юрий Катриченко.

Отечественные компании активно интегрируются в финансовое европейское сообщество, а оно требует от бизнесменов честных и прозрачных правил ведения бизнеса. Именно поэтому сегодня в корпоративном секторе Украины растет запрос на прозрачность и предсказуемость бизнес процессов, поэтому правильно построенное корпоративное управление существенно помогает компаниям отвечать на этот запрос, снизить управленческие ошибки и привлекать дополнительный капитал.

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