“Меня зовут Клео”: в Австралии нашли 4-летнюю девочку после двух недель поиска

Детали

Клео Смит исчезла две недели назад из палатки своей семьи в отдаленном лагере “Квобба Блоу Холс”, популярном туристическом месте на побережье, примерно в 950 километрах к северу от Перта. Началась масштабная поисковая операция-не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие около 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты. Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. Долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску множества людей из разных стран.

Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники. Полиция обнаружила девочку запертой в доме незнакомца вблизи места ее исчезновения. Задержанного 36-летнего мужчину, сейчас его допрашивают следователи.

“Мы искали иголку в стоге сена и нашли ее”, — сказал заместитель комиссара полиции Кол Бланш.

“Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, — заявил представитель местного отделения полиции. — Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила:”Меня зовут Клео".

Глава полиции Крис Доусон сказал: “Я думаю, что вся Австралия торжествует. Найти маленькую девочку-беззащитную маленькую девочку - после 18 дней. Как вы понимаете, некоторые, конечно, предсказывали худшее, но, что самое важное, надежду не теряли”.

Когда Доусону, полицейскому с 40-летним стажем, сообщили, что Клео найдено, он не смог сдержать слез, рассказали местным СМИ его коллеги.

Напомним

Во Львове 9-месячную девочку похитил бывший сожитель ее матери — ребенка нашли в другой области.