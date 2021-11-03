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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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“Мене звуть Клео”: у Австралії знайшли 4-річну дівчинку після двох тижнів пошуку

Київ • УНН

 • 31682 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Австралії знайшли живу 4-річну дівчинку, яка зникла 18 днів тому. Поліція виявила Клео Сміт замкненою в будинку незнайомця поблизу місця її зникнення. Повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

“Мене звуть Клео”: у Австралії знайшли 4-річну дівчинку після двох тижнів пошуку

Деталі

Клео Сміт зникла два тижні тому з намету своєї сім’ї у віддаленому таборі “Квобба Блоу Холс”, популярному туристичному місці на узбережжі, приблизно в 950 кілометрах на північ від Перта. Почалася масштабна пошукова операція — не лише на суші, а й на морі, а також повітрям. У ній взяли участь близько 100 поліцейських, було задіяно розвідувальні літаки. Влада також запропонувала винагороду у розмірі 1 млн австралійських доларів (750 тис. доларів США) за інформацію про місцезнаходження Клео, що залучило до пошуку і безліч людей з різних країн.

Поліція увірвалася в житловий будинок у місті Карнарвон вранці в середу, після того як один із сусідів повідомив про незвичайну поведінку затриманого: той купував у магазині підгузки. Поліція виявила дівчинку замкненою в будинку незнайомця поблизу місця її зникнення. Затриманого 36-річного чоловіка, зараз його допитують слідчі.

“Ми шукали голку в копиці сіна і знайшли її”, — сказав заступник комісара поліції Кол Бланш.

“Вони знайшли маленьку Клео в одній із кімнат, — заявив представник місцевого відділення поліції. — Один із поліцейських узяв її на руки і запитав, як її звуть. Вона відповіла: “Мене звуть Клео”.

Глава поліції Кріс Доусон сказав: “Я думаю, що вся Австралія тріумфує. Знайти маленьку дівчинку — беззахисну маленьку дівчинку — після 18 днів... Як ви розумієте, деякі, звичайно, передбачали найгірше, але, що найважливіше, надію не втрачали”.
Коли Доусону, поліцейському із 40-річним стажем, повідомили, що Клео знайдено, він не зміг стримати сліз, розповіли місцевим ЗМІ його колеги.

Нагадаємо

У Львові 9-місячну дівчинку викрав колишній співмешканець її матері — дитину знайшли аж в іншій області.

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