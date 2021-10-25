У Львові 9-місячну дівчинку викрав колишній співмешканець її матері - дитину знайшли аж в іншій області

Деталі

23 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від 34-річної жительки Львова про зникнення її дев’ятимісячної доньки. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки - 31-річний житель Тернопільської області.

До розшуку дитини були задіяні оперативники кримінальної поліції, співробітники ювенальної превенції та інших підрозділів поліції Львівщини, а також правоохоронці Хмельницької та Тернопільської областей. Був проведений комплекс заходів - поліцейські виявляли коло спілкування зловмисника, вивчали записи камер відеоспостереження, проводили опитування усіх, хто міг допомогти у розшуках дитини.

"25 жовтня було встановлено перебування розшукуваних дитини та чоловіка, причетного до її викрадення - у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики, вирішується питання про поміщення дитини у спеціалізований медичний заклад", - відзначили у поліції.

Також невдовзі суд обере запобіжний захід чоловіку, причетному до викрадення дитини, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Доповнення

Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.