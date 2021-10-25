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Во Львове 9-месячную девочку похитил бывший сожитель ее матери - ребенка нашли в другой области

Киев • УНН

 • 19694 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Во Львове 9-месячную девочку похитил 31-летний бывший сожитель ее матери. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.

Во Львове 9-месячную девочку похитил бывший сожитель ее матери - ребенка нашли в другой области

Детали

23 октября в полицию поступило сообщение от 34-летней жительницы Львова об исчезновении ее девятимесячной дочери. Как предварительно установили правоохранители, ребенок был похищен, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки - 31-летний житель Тернопольской области.

К розыску ребенка были задействованы оперативники криминальной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других подразделений полиции Львовской области, а также правоохранители Хмельницкой и Тернопольской областей. Был проведен комплекс мероприятий - полицейские выясняли круг общения злоумышленника, изучали записи камер видеонаблюдения, проводили опрос всех, кто мог помочь в поисках ребенка.

"25 октября было установлено пребывание разыскиваемых ребенка и мужчины, причастного к ее похищению - в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Злоумышленник задержан, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики, решается вопрос о помещении ребенка в специализированное медицинское учреждение", - отметили в полиции.

Также вскоре суд изберет меру пресечения мужчине, причастному к похищению ребенка, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилась на 16%, по сравнению с 2019 годом.

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