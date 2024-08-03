Украинский серебряный призер Парижа-2024 в стрельбе Сергей Кулиш поделился мыслями о турецком стрелке Юсуфе Дикече, мем с которым стал известным в соцсетях, пишет УНН со ссылкой на Tribuna.com.

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"Смотрите, мем классный. Мы всей командой посмеялись, супер. Надеюсь, он тоже со всего этого смеется, что ему это не обидно. Потому что он очень сильный спортсмен, это у него шестая Олимпиада, если не ошибаюсь (пятая - прим.). Это не случайность, что он взял медаль. Долго к ней шел. Это закономерность. - отметил Кулиш. - Этот мем - хорошая реклама нашего вида спорта, это супер".

При этом украинец по поводу того, что турецкий спортсмен был без снаряжения, объяснил, что «в пистолете не стреляют в специальном снаряжении». «Он в своей турецкой форме стрелял. Это только винтовки стреляют в костюмах, а пистолеты без. Костевич тоже в футболке и с наглазником, который закрывает левый глаз, чтобы не щуриться», - сказал Кулиш.

Дополнение

В сети стал популярным мем относительно турецкого спортсмена, который выступал в одной футболке.