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Мексиканский кандидат в депутаты начал предвыборную кампанию в гробу

Мексиканский кандидат в депутаты начал предвыборную кампанию в гробу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кандидат в мексиканский парламент Карлос Майорга начал свою предвыборную кампанию в гробу, чтобы выразить солидарность с тысячами погибших в результате пандемии коронавируса и насилия, связанного с наркокартелями. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал El Universal.

Детали

Как пояснил Майорга, его эффектное появление на публике символизирует "мертвый город" Хуарес.

"Сьюдад-Хуарес кричит о надежде. Это город, которому нужен кислород, ему нужны новые герои. Это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который умер", - призвал кандидат.

Он отметил, что гроб и похороны, представленные на его предвыборной кампании, символизируют ситуацию в городе, ту атмосферу грусти, которая сложилась в нем. Он пообещал избирателям, что штат Чиуауа, а затем Хуарес и Мексика будут возрождены.

"Я сочувствую тем, кому пришлось потерять любимого человека из-за небрежного отношения к здоровью и безопасности", - отметил Майорга.

Он также заявил, что коррумпированные политики убивают своих людей, когда приходят к власти, а потом кормят их своими "обещаниями и крошками". Майорга заявил, что будет работать с населением, и закончил свою речь тем, что люди могут его похоронить заживо, если он не выполнит свои обещания.

Справка

Сьюдад-Хуарес, или просто Хуарес, город расположенный на севере Мексики рядом с границей с США. Считается одним из самых опасных городов в стране.

Добавим

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4

- Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021

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