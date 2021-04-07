Мексиканский кандидат в депутаты начал предвыборную кампанию в гробу

Детали

Как пояснил Майорга, его эффектное появление на публике символизирует "мертвый город" Хуарес.

"Сьюдад-Хуарес кричит о надежде. Это город, которому нужен кислород, ему нужны новые герои. Это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который умер", - призвал кандидат.

Он отметил, что гроб и похороны, представленные на его предвыборной кампании, символизируют ситуацию в городе, ту атмосферу грусти, которая сложилась в нем. Он пообещал избирателям, что штат Чиуауа, а затем Хуарес и Мексика будут возрождены.

"Я сочувствую тем, кому пришлось потерять любимого человека из-за небрежного отношения к здоровью и безопасности", - отметил Майорга.

Он также заявил, что коррумпированные политики убивают своих людей, когда приходят к власти, а потом кормят их своими "обещаниями и крошками". Майорга заявил, что будет работать с населением, и закончил свою речь тем, что люди могут его похоронить заживо, если он не выполнит свои обещания.

Справка

Сьюдад-Хуарес, или просто Хуарес, город расположенный на севере Мексики рядом с границей с США. Считается одним из самых опасных городов в стране.

Добавим

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4