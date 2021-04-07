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Мексиканський кандидат у депутати почав передвиборну кампанію в труні

Мексиканський кандидат у депутати почав передвиборну кампанію в труні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кандидат в мексиканський парламент Карлос Майорга почав свою передвиборну кампанію в труні, щоб висловити солідарність з тисячами загиблих в результаті пандемії коронавірусу і насильства, пов'язаного з наркокартелями. Про це пише УНН з посиланням на портал El Universal.

Деталі

Як пояснив Майорга, його ефектна поява перед публікою символізує "мертве місто" Хуарес.

"Сьюдад-Хуарес кричить про надію. Це місто, якому потрібен кисень, йому потрібні нові герої. Це місто, яке сильно постраждало в останні роки, місто, яке померло", - закликав кандидат.

Він зазначив, що труну і похорони, представлені на його передвиборній кампанії, символізують ситуацію в місті, ту атмосферу смутку, яка склалася в ньому. Він пообіцяв виборцям, що штат Чіуауа, а потім Хуарес і Мексика будуть відроджені.

"Я співчуваю тим, кому довелося втратити кохану людину через недбале ставлення до здоров'я і безпеки", - зазначив Майорга.

Він також заявив, що корумповані політики вбивають своїх людей, коли приходять до влади, а потім годують їх своїми "обіцянками і крихтами". Майорга заявив, що буде працювати з населенням, і закінчив свою промову тим, що люди можуть його поховати заживо, якщо він не виконає свої обіцянки.

Довідка

Сьюдад-Хуарес, або просто Хуарес, місто розташоване на півночі Мексики поруч з кордоном з США. Вважається одним з найнебезпечніших міст в країні.

Додамо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4

— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021

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