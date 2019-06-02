Мексика хочет договориться с США в вопросе пошлин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ожидает "хороших результатов" от переговоров с американской стороной по поводу введения пошлин на мексиканский импорт в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики: "Мы могли бы обратиться в международные суды. Но мы считаем, что в этом нет необходимости и полагаем, что сумеем договориться, не прибегая к юридическим процессам. Мы хотим поддерживать хорошие отношения с правительством Соединенных Штатов".
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Как сообщал УНН, Трамп ввел пошлину 5% на все товары из Мексики, там ее восприняли как угрозу.