Мексика хоче домовитися з США з питання мита
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що очікує "хороших результатів" від переговорів з американською стороною з приводу введення мит на мексиканський імпорт в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики: "Ми могли б звернутися до міжнародних судів. Але ми вважаємо, що в цьому немає необхідності і вважаємо, що зуміємо домовитися, не вдаючись до юридичних процесів. Ми хочемо підтримувати хороші відносини з урядом Сполучених Штатів".
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Як повідомляв УНН, Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там його сприйняли як загрозу.