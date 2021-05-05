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Меган Маркл попробовала себя в роли писательницы и выпустила свою первую детскую книгу

Меган Маркл попробовала себя в роли писательницы и выпустила свою первую детскую книгу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Меган Маркл попробовала себя в роли писательницы и выпустила свою дебютную детскую книгу "Лавка" (The Bench), передает УНН.

Цитата

"Лавка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Стихотворение превратилось в эту историю", - рассказывает Меган Маркл.

Детали

Иллюстрировать книгу будут акварели художника Кристиана Робинсона. Дебютная книга Меган Маркл поступит в продажу 8 июня, а также будет доступна в аудиоформате.

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Текст книги озвучила автор.

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Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

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