Ілон Маск стане ведучим гумористичної передачі

Деталі

Вечірня музично-гумористична передача під назвою Saturday Night Live вийде на телевізійні екрани 8 травня.

Маск вперше буде ведучим шоу, при цьому Сайрус візьме участь в ньому як гість вже не в перший раз. Інформацію про майбутній випуск підтвердив телеканал NBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець, дружина якого померла після пологів, попросив Ілона Маска винайти машину часу

Деталі цього випуску гумористичного шоу поки тримаються в секреті.

Раніше

Мільярдер Ілон Маск запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових коштів на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом виведення вуглекислого газу з атмосфери або океану.