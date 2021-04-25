Ілон Маск стане ведучим гумористичної передачі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вирішив змінити амплуа і спробувати себе в якості ведучого гумористичної передачі. Як пише The Hollywood Reporter, першою запрошеною зіркою, з якої поспілкується підприємець, стане відома американська співачка Майлі Сайрус, передає УНН.
Деталі
Вечірня музично-гумористична передача під назвою Saturday Night Live вийде на телевізійні екрани 8 травня.
Маск вперше буде ведучим шоу, при цьому Сайрус візьме участь в ньому як гість вже не в перший раз. Інформацію про майбутній випуск підтвердив телеканал NBC.
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Деталі цього випуску гумористичного шоу поки тримаються в секреті.
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Мільярдер Ілон Маск запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових коштів на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом виведення вуглекислого газу з атмосфери або океану.