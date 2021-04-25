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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 104821 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 157613 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 160918 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 238288 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 279389 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 151079 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 140318 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 162612 просмотра
Актуальное
Илон Маск станет ведущим юмористической передачи

Илон Маск станет ведущим юмористической передачи

Киев  •  УНН

 • 19233 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить амплуа и попробовать себя в качестве ведущего юмористической передачи. Как пишет The Hollywood Reporter, первой приглашенной звездой, с которой пообщается предприниматель, станет известная американская певица Майли Сайрус, передает УНН.

Детали

Вечерняя музыкально-юмористическая передача под названием Saturday Night Live выйдет на телевизионные экраны 8 мая.

Маск впервые будет ведущим шоу, при этом Сайрус примет участие в нем в качестве гостя уже не в первый раз. Информацию о предстоящем выпуске подтвердил телеканал NBC.

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Детали этого выпуска юмористического шоу пока держатся в секрете.

Ранее

Миллиардер Маск предложил изобретателям 100 млн долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем вывода углекислого газа из атмосферы или океана.

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