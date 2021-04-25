Илон Маск станет ведущим юмористической передачи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить амплуа и попробовать себя в качестве ведущего юмористической передачи. Как пишет The Hollywood Reporter, первой приглашенной звездой, с которой пообщается предприниматель, станет известная американская певица Майли Сайрус, передает УНН.
Детали
Вечерняя музыкально-юмористическая передача под названием Saturday Night Live выйдет на телевизионные экраны 8 мая.
Маск впервые будет ведущим шоу, при этом Сайрус примет участие в нем в качестве гостя уже не в первый раз. Информацию о предстоящем выпуске подтвердил телеканал NBC.
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Детали этого выпуска юмористического шоу пока держатся в секрете.
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Миллиардер Маск предложил изобретателям 100 млн долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем вывода углекислого газа из атмосферы или океана.