Меган Маркл спробувала себе у ролі письменниці і випустила свою першу дитячу книгу

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“Лавка” почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, через місяць після народження Арчі. Вірш перетворився в цю історію", — розповідає Меган Маркл.

Деталі

Ілюструватимуть книгу акварелі художника Крістіана Робінсона. Дебютна книга Меган Маркл надійде в продаж 8 червня, а також буде доступна в аудіоформаті.

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Текст книги озвучила авторка.