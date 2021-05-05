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Меган Маркл спробувала себе у ролі письменниці і випустила свою першу дитячу книгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Меган Маркл спробувала себе в ролі письменниці і випустила свою дебютну дитячу книгу "Лавка" (The Bench), передає УНН.

Цитата

“Лавка” почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, через місяць після народження Арчі. Вірш перетворився в цю історію", — розповідає Меган Маркл.

Деталі

Ілюструватимуть книгу акварелі художника Крістіана Робінсона. Дебютна книга Меган Маркл надійде в продаж 8 червня, а також буде доступна в аудіоформаті.

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Текст книги озвучила авторка.

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Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

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