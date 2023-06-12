Медведев "подфотошопил" флаг рф на Майдане Независимости: Данилов призвал передать ему смирительную рубашку, а "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

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"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей россии", - написал Данилов в Twitter и дополнил сообщение фото смирительной рубашки.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm

Детали

В свою очередь, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram анонсировал выпуск новой марки, на которой будет изображена карта разделенной россии от руководителя Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Сегодня один дмитрий, на всю голову медведев, намечтал нам какой-то флажок на Майдане. Причем напротив Укрпочты. Что можно сказать, когда страна прекращает существовать, спускают ее флаг. Поэтому если он намекает на это, то мы согласны. Торжественно снимем флаг страны 404. И сегодня как раз тот самый день, когда это очень уместно – день независимости России", - написал Смелянский.

Гендиректор добавил, что марка с ГУР появится в продаже уже вскоре.

Сообщение Медведева также прокомментировал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что на сегодня ни российские элиты, ни мировое сообщество не воспринимают бывшего президента рф как "серьезного игрока на российской сегодняшней карте, более того, на постпутинской политической карте".

"Человек, который когда-то по крайней мере формально исполнял обязанности президента великого по территории государства, скатился до мемчика-алкоголика... К счастью, эта драма – не наша, а россиян, им с ним жить. Если их устраивает такое должностное лицо, такое лицо их государства, над которым смеется весь мир, видимо, они имеют на это право. Точно не страшно, если мы говорим о жалких заявлениях Медведева", резюмировал он.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением", заявив, что ему нужно "пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram".