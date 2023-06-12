Медведев "подфотошопил" флаг рф на Майдане Независимости: Данилов призвал передать ему смирительную рубашку, а "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 42071 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 96282 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 96703 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 232848 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 124188 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115376 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 347680 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82526 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134753 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170623 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 272297 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 152141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 108037 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 88590 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 53644 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 232923 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 273436 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 347763 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 332611 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 381231 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 54417 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 89331 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 108743 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 152837 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75212 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Медведев "подфотошопил" флаг рф на Майдане Независимости: Данилов призвал передать ему смирительную рубашку, а "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

Киев • УНН

 • 1439568 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев в день россии опубликовал в Telegram фото Майдана Независимости в Киеве с добавленным на нее флагом рф. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал передать росчиновнику смирительную рубашку, а генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки, на которой изображена разделенная россия, передает УНН.

Медведев "подфотошопил" флаг рф на Майдане Независимости: Данилов призвал передать ему смирительную рубашку, а "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

Цитата

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей россии", - написал Данилов в Twitter и дополнил сообщение фото смирительной рубашки.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023

Детали

В свою очередь, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram анонсировал выпуск новой марки, на которой будет изображена карта разделенной россии от руководителя Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Сегодня один дмитрий, на всю голову медведев, намечтал нам какой-то флажок на Майдане. Причем напротив Укрпочты. Что можно сказать, когда страна прекращает существовать, спускают ее флаг. Поэтому если он намекает на это, то мы согласны. Торжественно снимем флаг страны 404. И сегодня как раз тот самый день, когда это очень уместно – день независимости России", - написал Смелянский.

Гендиректор добавил, что марка с ГУР появится в продаже уже вскоре.

Сообщение Медведева также прокомментировал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что на сегодня ни российские элиты, ни мировое сообщество не воспринимают бывшего президента рф как "серьезного игрока на российской сегодняшней карте, более того, на постпутинской политической карте".

"Человек, который когда-то по крайней мере формально исполнял обязанности президента великого по территории государства, скатился до мемчика-алкоголика... К счастью, эта драма – не наша, а россиян, им с ним жить. Если их устраивает такое должностное лицо, такое лицо их государства, над которым смеется весь мир, видимо, они имеют на это право. Точно не страшно, если мы говорим о жалких заявлениях Медведева", резюмировал он.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением", заявив, что ему нужно "пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66