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"Повинен пити менше горілки": Кулеба відповів на погрози медведєва про "фізичне усунення" Зеленського

"Повинен пити менше горілки": Кулеба відповів на погрози медведєва про "фізичне усунення" Зеленського

Київ • УНН

 • 953591 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням", заявивши, що йому потрібно "пити менше горілки, перш ніж заходити в Telegram". Про це інформує УНН, посилаючись на інтерв'ю очільника МЗС німецькому Bild.

Цитата

"медведєв повинен пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Я думаю, що це не варто коментувати. Він відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій росії", - заявив Кулеба.

Деталі

Він висловив переконання, що росіяни "точно б спробували" вбити Зеленського, "якби змогли". Однак, зауважив він, українська сторона приймає "швидкі, розумні рішення і кращі, ніж багато хто очікував".

Відповідаючи на питання журналіста щодо власної загрози життю як міністра, Кулеба відповів, що не вважає себе "головною мішенню".

"У деяких місцях я вважаю за краще пити воду лише з пляшок, які були попередньо запечатані. Але я не думаю, що я головна мішень", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо

Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв 3 травня після атаки дронів на кремль взявся погрожувати Президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням".

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки", - написав він.

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