"Должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы медведева о "физическом устранении" Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением", заявив, что ему нужно "пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram". Об этом информирует УНН, ссылаясь на интервью главы МИД немецкому Bild.
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"медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать. Я думаю, что это не стоит комментировать. Он играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций россии", - заявил Кулеба.
Детали
Он выразил убеждение, что россияне "точно бы попытались" убить Зеленского, "если бы смогли". Однако, отметил он, украинская сторона принимает "быстрые, разумные решения и лучшие, чем многие ожидали".
Отвечая на вопрос журналиста о собственной угрозе жизни как министра, Кулеба ответил, что не считает себя "главной мишенью".
"В некоторых местах я предпочитаю пить воду только из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я главная мишень", - сказал глава МИД.
Напомним
Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев 3 мая после атаки дронов на кремль взялся угрожать Президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением".
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал он.