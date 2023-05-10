"Должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы медведева о "физическом устранении" Зеленского

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"медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать. Я думаю, что это не стоит комментировать. Он играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций россии", - заявил Кулеба.

Детали

Он выразил убеждение, что россияне "точно бы попытались" убить Зеленского, "если бы смогли". Однако, отметил он, украинская сторона принимает "быстрые, разумные решения и лучшие, чем многие ожидали".

Отвечая на вопрос журналиста о собственной угрозе жизни как министра, Кулеба ответил, что не считает себя "главной мишенью".

"В некоторых местах я предпочитаю пить воду только из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я главная мишень", - сказал глава МИД.

Напомним

Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев 3 мая после атаки дронов на кремль взялся угрожать Президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал он.