Атака дронів на кремль: медведєв взявся погрожувати Зеленському "фізичним усуненням"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв назвав атаку дронів на кремль терактом і взявся погрожувати Президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням", передає УНН.
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"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки", - написав медведєв у Telegram.
Додамо
Крім того, заступник голови радбезу рф вирішив пуститись в історичні аналогії - згадав Гітлера і акт беззастережної капітуляції.
У мережі вже висміяли погрози медведєва, а також припустили, що аналогія стосується майбутнього рф.
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Нагадаємо
У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.