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13 марта, 19:26 • 82976 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119926 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113754 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113217 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105187 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100566 просмотра

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13 марта, 06:36 • 112030 просмотра

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Атака дронов на кремль: медведев взялся угрожать Зеленскому "физическим устранением"

Атака дронов на кремль: медведев взялся угрожать Зеленскому "физическим устранением"

Киев • УНН

 • 2531959 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев назвал атаку дронов на кремль терактом и взялся угрожать Президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением", передает УНН.

Цитата

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал медведев в Telegram.

Добавим

Кроме того, замглавы совбеза рф решил пуститься в исторические аналогии - вспомнил Гитлера и акт безоговорочной капитуляции.

В сети уже высмеяли угрозы медведева, а также предположили, что аналогия касается будущего рф.

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Напомним

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

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