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Ми не атакували путіна: Зеленський про "атаку дронів" на кремль

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна й москву безпілотниками. Про це він сказав під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми не атакуємо, ані путіна, ані москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, саме тому ми не використовуємо її деінде. Саме тому у нас дефіцит. Ми не атакували путіна. Ми це трибуналу залишимо», - сказав Зеленський.

За його словами, кремль звинуватив Україну в «атаці» безпілотниками, тому що у росії немає перемог на полі бою.

Доповнення

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.

Українські Національні Новини

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